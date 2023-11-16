В Донецкой области зарегистрировано 30 подтвержденных случаев бешенства среди животных. Также растет количество приступов животных на людей. Об этом передает Суспільне. Донбас.



«На сегодняшний день в Донецкой области эпидемическая ситуация с бешенством стабильна, но существуют риски ее осложнения. В 2023-м году в области не зарегистрированы случаи бешенства среди людей. Ситуация по животным — начиная с июля текущего года отмечается существенное обострение. На 10 ноября зарегистрированы 30 подтвержденных случаев бешенства среди животных», — рассказала и.о заведующей санитарно-карантинным отделом Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней Елена Медведева.



По ее словам, больные животные были обнаружены в Добропольской, Криворожской, Шаховской, Великоновоселковской, Дружковской, Краматорской, Белозерской, Александровской общинах, а также в Покровске и Славянске.



В частности, среди них: домашние — кошки, собаки, а также коза и крупный рогатый скот. Были и дикие – это куница и волк.



Напомним, в Донецкой области спасатели спасли собаку, которая оказалась в глубокой яме. Инцидент произошел в Константиновке, 12 ноября.