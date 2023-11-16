В Астрахани РФ обрушилась пятиэтажка: погибла женщина

В Астрахани обрушилась пятиэтажка. Фото: Игорь Бабушкин

В российской Астрахани обрушилась часть дома, находящегося на Привокзальной площади. Инцидент произошел сегодня 16 ноября. Известно об одной погибшей. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.



«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте», — написал он.



По словам губернатора региона, из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.



Предварительно, есть 1 погибшая (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести.



Напомним, российские оккупанты атаковали Селидово Донецкой области. В результате обстрела четверо людей погибли, известно, что трое гражданских получили ранения.