Зеленский заявил об усилении систем ПВО в Украине

В четверг, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения к украинцам отметил, что сейчас в Украине работают над вопросами увеличения возможностей украинской ПВО.



По его словам, Харьков, Донецкая область и Запорожье — нуждаются в большем количестве систем безопасности.



«Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства. Я благодарю всех, кто эффективен в этом», — отметил он.



Зеленский добавил, что возможности украинской ПВО увеличиваются, однако о деталях сообщать не стал.



«Не все сейчас можно рассказать публично. Но что точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее», — заявил Зеленский.



Напомним, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого заслушал отчеты разведок и военных о ситуации на фронте.