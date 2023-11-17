РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300: ППО сбила 9 целей

Воздушные Силы ночью уничтожили 9 из 10 запущенных дронов. Фото: пресс-служба

Сегодня ночью, 17 ноября, украинская ППО сбила 9 запущенных россиянами «шахедов» из десяти. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.



«Ночью 17 ноября 2023 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа «Shahed» по направлению Приморско-Ахтарск РФ», — говорится в сообщении.



В результате боевой работы девять ударных БпЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.



Кроме того, оккупанты применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно без потерь.