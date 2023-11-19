За сутки оккупанты ранили 2 людей в Донецкой области — Мороз

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей пострадали. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«За 18 ноября россияне ранили 2 жителей: в Максимильяновке и Новогродовке», — написал он.



Кроме того, по его словам, удалось установить информацию по 1 человеку, раненому ранее, — в Красногоровке.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1775 человек, еще 4318 гражданских получил ранения.



Напомним, три человека ранены в Петровском районе оккупированного Донецка в результате сброса боеприпасов с дрона