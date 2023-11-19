В Белгородской области РФ ночью под обстрел попал поселок, есть повреждения

Сегодня ночью, 19 ноября, поселок Ровенький Белгородской области РФ якобы попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет», — написал он.



По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи.



Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.



Напомним, во время очередной массированной атаки по Украине 19 ноября противовоздушная оборона сбила 15 из 20 запущенных Россией дронов.