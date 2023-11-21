Под обстрел оккупантов попала шахта в Донецкой области: погиб горняк, много разрушений

Обстрел Шахты «Котляревская». Фото: Александр Шевченко

Российские оккупанты ударили из С-300 по Новогродовской громаде Донецкой области, попав по территории ПП «Шахта «Котляревская». В результате атаки погиб гражданский. Об этом сообщил начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко.



«Ночью россияне снова нанесли массированный удар по Новогродовской громаде», — написал он.



По его информации, погиб один человек — Виктор Кужель, 24.06.1960 г.р. житель города Новогродовка, горняк, который во время атаки был на дежурстве и находился в цехе ремонтное убойное оборудование.



Кроме того, в результате обстрела повреждены 7 зданий на территории шахты, 14 легковых автомобилей, 5 автобусов, также поврежденные линии электропередач.





Напомним, один человек погиб и один получил ранение вследствие артиллерийского обстрела российскими оккупантами города Никополь Днепропетровской области.