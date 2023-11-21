Армия РФ ударила по больнице в Селидово: шесть пострадавших, под завалами могут быть люди

Российская армия вчера вечером, 20 ноября, в очередной раз атаковала Селидово Донецкой области. Известно о шести пострадавших. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.



«Первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово», — написал он.



Клименко отметил, что повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения.



По словам министра, под завалами могут быть пострадавшие, поисковые работы продолжаются.



Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Селидово в ночь на 15 ноября. Известно о четырех погибших в результате атаки. Три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.