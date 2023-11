Там был контакт, для меня это пенальти — Габриэле Маркотти

Итальянский спортивный журналист Габриэле Маркотти, работающий для ESPN и Corriere dello Sport остался не согласен с решением арбитра Хесуса Хиль Мансано не призначать пенальти на 93 минуте матча в ворота Италии в последнем матче квалификации к Евро-2024 в группе С.



В решающем поединке между Украиной и Италией, который прошел на «БайАрене» в немецком Леверкузене и завершился нулевой ничьей, в добавленное время атакующий полузащитник Михаил Мудрик был сбит в штрафной площади итальянцев.

Mudryk not given penalty in extra time which likely would have sent Ukraine to the Euros. Was not checked by VAR. pic.twitter.com/sxipLqhn42