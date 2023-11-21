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Там был контакт, для меня это пенальти — Габриэле Маркотти

21 ноября 2023, 16:00

Там был контакт, для меня это пенальти — Габриэле Маркотти

Итальянский спортивный журналист Габриэле Маркотти, работающий для ESPN и Corriere dello Sport остался не согласен с решением арбитра Хесуса Хиль Мансано не призначать пенальти на 93 минуте матча в ворота Италии в последнем матче квалификации к Евро-2024 в группе С.


В решающем поединке между Украиной и Италией, который прошел на «БайАрене» в немецком Леверкузене и завершился нулевой ничьей, в добавленное время атакующий полузащитник Михаил Мудрик был сбит в штрафной площади итальянцев. 


Однако главный арбитр матча не остановил встречу, посчитав, что нарушения на украинце не было. Более того, он не воспользовался возможностью и не посмотрел повтор системы VAR. 

Арбитр встречи Украина - Италия не увидел нарушения на 93 минуте. Фото: Twitter (X)

Подобное решение вызвало возмущение не только у футболистов, но и у международных экспертов, большинство из которых посчитали вывод арбитра неправильным. 

Итальянский спортивный журналист Габриэле Маркотти, анализировавший игру после ее завершения для ESPN, отметил, что судья должен был назначить одиннадцатиметровый удар.

«Там был контакт, для меня это пенальти», – просто объяснил Маркотти.

Следует отметить, что бывшие игроки, которые находились в студии и вместе анализировали противостояние украинцев с итальянцами, все в один голос согласились с ним. 

В результате после финального свистка и набрав одинаковое количество очков с командой Италии, Украина заняла третье место в группе С. 

Окончательный вид турнирной таблицы группы С. Фото: Twitter (X)

Несмотря на неудачу в матче с Италией, сборная Украины еще может пробиться на континентальный чемпионат при победе в  плей-офф квалификации Евро-2024.

Первые полуфиналы плей-офф состоятся 21 марта 2024 года, финалы – 26 марта. Жеребьевка плей-офф состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву.

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