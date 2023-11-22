В РФ сообщили об уничтожении трех украинских дронов над Крымом

В министерстве обороны России сообщили, что якобы три украинских БПЛА самолетного типа были сбиты российскими средствами ПВО над территорией Крыма сегодня утром, 22 ноября.



«Около 07:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым.



Напомним, 19 ноября Московскую область атаковали беспилотники.