Армия РФ вечером и утром ударили по Авдеевке, есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты вчера ночью и сегодня рано утром обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате атаки пострадавших нет, однако есть повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«Ночью Авдеевка получила ракетный удар, утром — артобстрел. Повреждены дома и территория больницы», — написал он.





По словам Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка.





На Донецком направлении в Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Бердичи и Новоселовка Первая. Под огонь попал частный сектор Курахово.





На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома, 2 нежилых сооружения и промышленное здание. В Торецкой громаде повреждены 3 дома в Пивничном.



На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Серебрянка.



Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате чего один гражданский из города Селидово получил ранения. Таким образом, количество пострадавших из-за ракетного удара возросла до 9 человек.