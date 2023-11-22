В Раде сделали первый шаг для придания английскому статуса международного общения в Украине

В среду, 22 ноября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект №9432 Закона о применении английского языка в Украине. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовали 278 народных избранников.



Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, под время пересечения государственной границы в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

Англоязычные фильмы в кинотеатрах и на телеэкранах все еще будут дублировать по-украински.