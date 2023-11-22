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Армия РФ атаковала Времен Яр, Авдеевку и Торецк: прокуратура начала расследование по фактам убийства гражданских

22 ноября 2023, 21:14

Армия РФ атаковала Времен Яр, Авдеевку и Торецк: прокуратура начала расследование по фактам убийства гражданских

Оккупационные войска РФ не прекращают убивать мирное население Донбасса. Начато расследование по факту убийства людей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Сегодня, 22 ноября русские войска продолжили разрушать Авдеевку. В результате разрыва снаряда местный житель 67 лет, который во время обстрела находился на улице, получил открытое проникающее ранение грудной клетки. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также армия РФ еще раз атаковала город Часов Яр. От полученных телесных повреждений на территории частного домовладения погиб 59-летний мужчина.
Под вражеским огнем оказался и пгт Северный и город Торецк, где получил смертельные ранения 49-летний местный.
По предварительной информации, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии. Взрывами повреждены жилые дома и кафе.

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