В Воздушных силах рассказали уберут ли длительные тревоги при взлете МиГ-31К

В Украине длительные тревоги при взлете МиГ-31К не уберут. Об этом в эфире Украинского Радио заявил полковник, начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат Юрий.

По его словам схема оповещения населения не изменится, потому что МиГ-31 иногда взлетает с ракетой, иногда без нее. Но очень часто информация о присутствии ракеты на борту остается неизвестной.

Поэтому Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и ракетной атаки, тактической авиации или РСЗО.

Юрий Игнат, пока Воздушные Силы ВСУ не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31.

Поэтому Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и ракетной атаки, тактической авиации или РСЗО.

«Возможно, изменится уровень угрозы или «в какой цвет рисовать карту», потому что не всегда есть информация, взлетел ли МиГ с гиперзвуковой ракетой или нет. Рисковать военные не имеют права» – добавил Игнат.