Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 ноября

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор 23-летнему помощнику пулеметчика полка «Азов» Артуру Ниверчуку. Пленного военнослужащего приговорили к пожизненному заключению.



Общество



На временно оккупированных территориях Луганской области отсутствует централизованное отопление. Россияне предложили альтернативный вариант — стать в очередь за компенсацией на приобретение дров.



Боевые действия



В Донецке был сброшен взрывоопасный предмет с дрона. В результате атаки сгорел УАЗ 3151 — на таких внедорожниках обычно ездят военные. Двое несовершеннолетних детей, которые находились рядом с магазином, получили ранения. Кроме этого, пострадали четверо пожарных.



Российские оккупанты накопали более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) на временно захваченных территориях Украины.

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