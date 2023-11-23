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На Харьковщине в результате обстрелов ранен мирный житель — ОВА

23 ноября 2023, 09:35

На Харьковщине в результате обстрелов ранен мирный житель — ОВА

Пожар после обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА Пожар после обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

За минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области, по еще четырем оккупанты нанесли авиаудары. Об этом сегодня утром сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Неоднократно агрессор наносил удары по г. Волчанск, в результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар, поврежден частный дом. В г. Купянске и Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждены жилые дома. В 16:00 в результате обстрела в с. Шейковки Изюмского района ранен 61-летний мужчина. Госпитализирован с взрывной травмой и обсколочными ранениями»,— написал Синегубов.

Ранее сообщалось, что войска РФ сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Бериславе Херсонской области.

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