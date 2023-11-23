Предприятия «Востокугля» в так называемой «ЛНР» находятся на грани закрытия — Лысогор

На оккупированных территориях Луганской области шахты «Востокугля» работают на генераторах из-за неуплаты за электроэнергию. Есть информация, что предприятия находятся на грани закрытия. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Заявления об увеличении добычи там уступили место принудительной мобилизации шахтеров, дефицит кадров, неожиданно возникшие долги за электроснабжение. Предприятия «Востокугля» в так называемой «ЛНР» находятся на грани закрытия», — написал он.



Глава региона отметил, что россияне еще обнаружили оборудование, которое в последнее десятилетие никто не восстанавливал и не менял. Так, шахту приняли решение законсервировать, чтобы не вкладывать деньги, а шахтеров отправят на передовую.



Напомним, численность работников горно-металлургической группы «Метинвест» из-за войны сократилась со 150 тысяч до 60 тысяч человек, а заводы работают сейчас на 20% мощности.