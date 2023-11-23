Командир российского катера ликвидирован в результате удара по штабу ЧФ

Среди ликвидированных оккупатов из-за удара по штабу Черноморского флота в Крыму 22 сентября, числится и командир российского катера «Серна». Об этом сообщил Tелеграм-канал Readovka.

Как уточняют в Teлегоам-канале, ликвидированный оккупант — старший мичман Денис Никитин.

Сообщается, что Никитин командовал десантным катером проекта 11770 «Серна». В России его посмертно наградили орденом Мужества.

Российские пропагандисты уверяют, что Никитин якобы «погиб, спасая свой корабль».

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 были ранены. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов.