В результате обстрелов россиян 113 населенных пунктов Донетчины без света

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов шесть населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Из-за боевых действий за сутки было обесточено 6 населенных пунктов (6,8 тысяч абонентов). Энергетики вернули свет в 3 населенных пункта и заживили более 6 тысяч точек учета», — говорится в сообщении.



Отмечается, что без электроснабжения остаются 113 населенных пунктов.



Напомним, 21 ноября без света были 115 населенных пунктов в Донецкой области из-за непогоды и обстрелов со стороны российской армии.