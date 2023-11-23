Украинские защитники уничтожили российский «Муром» стоимостью 200 тысяч долларов

Украинские военнослужащие бригады «Азов» поразили четыре комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа «Муром» российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе «Азов».



«Четыре вражеских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа «Муром» были уничтожены ротой ударных БпАК бригады «Азов» НГУ», — говорится в сообщении.



В результате атаки российские оккупанты потеряли оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов.



Напомним, украинские пограничники подразделения «ДОЗОР» ликвидировали российских оккупантов вместе с их военной техникой.