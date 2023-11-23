Ночная атака на Украину: в Воздушных силах показали, как сбивали российские дроны

Российские оккупанты ночью 22 ноября атаковали Украину ударными дронами. Противовоздушная оборона сбила все российские цели. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал работу ночной атаки.

«Боевая работа по «шахедам» 22 ноября 2023 года! Поражены все 14 ударных БпЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, с 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 14-ю ударными БПЛА типа «Shahed» и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3.