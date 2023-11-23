Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 ноября

Общество



Мариупольцы в оккупации жалуются на отсутствие отопления в квартирах. По словам жителей, в доме на улице Сеченова, 81А сняли старые батареи и пообещали, что будут новые. Но их до сих пор нет.



В российском Белгороде СБУ ликвидировала одного из заместителей оккупационной администрации Харьковской области Александра Слисаренко. Его автомобиль был взорван 16 ноября. От полученных травм он скончался.



На оккупированных территориях Луганской области шахты «Востокугля» работают на генераторах из-за неуплаты за электроэнергию. Есть информация, что предприятия находятся на грани закрытия, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



В Крыму российские силовики провели обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины «Алушта».



Российские захватчики вывезли детей из психоневрологического дома-интерната Херсонской области. По данным Центра национального сопротивления, их отправили в российскую Пензу, а именно в пансион «Дом Вероники».



Боевые действия



Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области. Несмотря на активные атаки, агрессор продолжает нести большие потери, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



Среди погибших в результате удара по базе Черноморского флота в Крыму в ночь на 10 ноября числится командир российского катера «Серна», старший мичман Денис Никитин. Напомним, в ночь на 10 ноября украинские морские дроны атаковали два российских десантных катера в поселке Черноморское в оккупированном Крыму, оба катера пошли ко дну.



Корреспондент пропагандистского канала «России 24» Борис Максудов умер от полученного ранения в оккупированной части Запорожской области Украины. В минобороны России заявили, что днем ранее ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об «обстрелах в Запорожской области».



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