Армия РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку — Барабаш

Российские оккупанты делают все возможное, чтобы захватить Авдеевку Донецкой области, сейчас началась третья штурмовая волна. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе и точном количестве населения, которое пока не решается уехать.



«Началась третья штурмовая волна. Лезут по всем направлениям, на «промку» полезли, многие применяют пехоты, также работает авиация, кабы, кассетные бомбы. По позициям сотни обстрелов в сутки, десятки авиабомбовых авиаударов. По городу около тридцати обстрелов», — объяснил он.



Начальник городской администрации подчеркнул, что третья волна штурмов россиян отличается от двух предыдущих.



«Первая — они вообще шли, как на парад. Вторая — колонны разделили и минимум с трех направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвертое направление — со стороны Донецка. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта», — сообщил глава Барабаш.



Что касается ситуации на Авдеевском коксохимическом заводе, то там еще люди остаются в укрытиях.



«Удалось нам еще двоих вывезти. Сейчас там 13 человек. С теми, кто остается, сложные переговоры, они не хотят выезжать», — отметил он.



По его словам, по состоянию на утро в городе остается 1350 человек. Вчера удалось вывезти 9 человек, позавчера 10. За прошедшую неделю удалось эвакуировать 102 человека.



Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA рассказал, что, если Авдеевка Донецкой области перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, то это стратегически не ухудшит ситуацию на фронте.