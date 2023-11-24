В оккупированном Мариуполе военные РФ убили своего командира — Генштаб

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты убили своего командира. Об этом сообщили в Генеральном Штабе ВСУ в вечерней сводке.



Отмечается, что российские военнослужащие из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.



Кроме того, в Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и т.д.



Напомним, Служба безопасности идентифицировала еще одного командира российской армии, получившему «героя россии» за расстрел гражданских в Буче и сообщила ему о подозрении.