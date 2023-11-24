Оккупанты завезли педагогов русского языка и истории на захваченную Луганщину — ЦНС

Во временно оккупированный город Сорокино Луганской области приезжают российские педагоги. РФ продолжает проводить пропагандистскую деятельность на захваченных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Новую партию гастролеров из Тюмени оккупанты завезли в школы Сорокино (Луганская область). Речь идет именно об учителях русского языка и литературы, прибывших в регион для русификации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что оккупанты имеют дефицит «педагогов» именно по языку и истории, ведь именно эти предметы являются важнейшими в политике изменения самоидентификации украинских детей.



«Поэтому враг вынужден ввозить соответствующих специалистов из России в школы, выполняющих роль пропагандистских центров», — подытожили в ЦНС.



Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях россияне завезли 2,5 миллиона российских книг, известно, что они изымают украинскую литературу.