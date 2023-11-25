Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 ноября

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» лишил свободы военнослужащего морской пехоты ВСУ Максима Бабича на 25 лет. Его обвиняют в «убийстве мирного жителя в Мариуполе» весной 2022 года.



Еще двоих пленных военнослужащих ВСУ так называемый суд «приговорил» к 13 годам тюрьмы. 28-летнего Максима Полегенько и 32-летнего Станислава Войтока военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ обвинили в «обстрелах домов мирных жителей» в селах Октябрь и Коминтерново с августа по сентябрь 2019 года.



Журналиста «Первого канала» Илью Андреева, который уволился из-за нежелания снимать пропагандистские сюжеты, удерживают в подвале в Зайцево Луганской области. Со слов жены, Дмитрий двое суток не выходит на связь. В подвале вместе с Андреевым удерживают ещё около 17 военнослужащих РФ.



Общество



В Сартане Мариупольского района всем мужчинам вручили повестки в русский военкомат. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, повестки получили даже те, кто пока не получил российский паспорт, а только подал документы, и мужчины, недавно вернувшиеся из эвакуации в Сартану, в том числе из стран ЕС.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены два человека, в том числе девочки 2010 года рождения, повреждены семь жилых домов.



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