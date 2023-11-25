Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС

Стройка вблизи Запорожских АЭС и ТЭС. Фото: Новости Донбасса

Россия ведет масштабное строительство в районе Запорожской атомной электростанции на оккупированной территории Запорожской области. Об этом «Новости Донбасса» узнали от местного жителя, получив соответствующее видео.



На кадрах видно, что строители вырыли котлованы и делают железобетонный фундамент. Вокруг также видны строительные краны. Что именно строится, наш источник не знает.

Росія веде велике будівництво в районі Запорізької АЕС https://t.co/VrRJwBSGVp pic.twitter.com/PdVF29h1TK — Новини Донбасу (@novostidnua) November 25, 2023

«Новости Донбасса» обратились в пресс-службу украинского «Энергоатома». В украинской госкомпании не знают, что именно строят российские захватчики. Единственно в чем уверены в «Энергоатоме»: стройка расположена ближе к Запорожской ТЭС, чем к АЭС.



Запорожская ТЭС также находится вблизи города Энергодар на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. Путь на машине от АЭС к ТЭС занимает 7 километров, а по прямой там чуть более 3 километров.

Расстояние между АЭС и ТЭС в Энергодаре

Поэтому «Новости Донбасса» обратились в пресс-службу компании ДТЭК, которой принадлежит Запорожская ТЭС. Однако в ДТЭК также понятия не имеют, что это за стройка вблизи их станции на оккупированной территории, к которой у них нет доступа.



Кроме того, «Новости Донбасса» поговорили с представителем энергетической отрасли Украины, знакомым с инфраструктурой обеих станций. На правах анонимности он высказал предположение, что россияне строят линию электропередач. Так они пытаются подключить Запорожскую АЭС, которая на данный момент не генерирует электроэнергию, к магистрали и подавать электричество через ТЭС на оккупированные территории. С технической стороны это вполне возможно, подчеркивает собеседник «НД». Однако ему пока не ясно, как оккупанты хотят заставить работать атомные реакторы, когда уровень воды в Днепре очень низок, а охлаждения из ставка не хватит для нормальной работы станции.



Отметим, что в конце ноября прошлого года российская госкорпорация «Росатом», котора контролирует Запорожскую АЭС, пообещала создать резервный источник энергоснабжения атомной электростанции.



Электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые практически одновременно отключались из-за массированных ударов РФ по электростанциям Украины осенью-зимой 2022 года. Из-за этого энергоснабжение ЗАЭС не раз переводилось на аварийные дизельные генераторы, работа которых зависит от запасов топлива.



В «Росатоме» отмечали, что эту проблему можно решить, восстановив высоковольтное распределительное устройство рядом с Запорожской ТЭС, разрушенное в результате обстрелов. Возможно, начатая российскими захватчиками масштабная стройка — это и есть заявленное «Росатомом» создание резервного источника энергоснабжения ЗАЭС.



В начале октября этого года глава «Росатома» Алексей Лихачев допустил, что работа Запорожской АЭС может быть восстановлена в 2024 году.



«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты, искать возможности по переводу этого объекта в разряд действующего», — сказал Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, сейчас на Запорожской АЭС все стабильно, блоки находятся в режиме «остановов».



Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков. В ходе широкомасштабного вторжения России в Украину, станция была оккупирована российскими войсками, которые разместили там тяжелую военную технику и вооруженных солдат. Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.



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