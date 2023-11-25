Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС

25 ноября 2023, 20:23

Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС

Стройка вблизи Запорожских АЭС и ТЭС. Фото: Новости Донбасса Стройка вблизи Запорожских АЭС и ТЭС. Фото: Новости Донбасса

Россия ведет масштабное строительство в районе Запорожской атомной электростанции на оккупированной территории Запорожской области. Об этом «Новости Донбасса» узнали от местного жителя, получив соответствующее видео.

На кадрах видно, что строители вырыли котлованы и делают железобетонный фундамент. Вокруг также видны строительные краны. Что именно строится, наш источник не знает.

«Новости Донбасса» обратились в пресс-службу украинского «Энергоатома». В украинской госкомпании не знают, что именно строят российские захватчики. Единственно в чем уверены в «Энергоатоме»: стройка расположена ближе к Запорожской ТЭС, чем к АЭС.

Запорожская ТЭС также находится вблизи города Энергодар на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. Путь на машине от АЭС к ТЭС занимает 7 километров, а по прямой там чуть более 3 километров.

Расстояние между АЭС и ТЭС в Энергодаре

Поэтому «Новости Донбасса» обратились в пресс-службу компании ДТЭК, которой принадлежит Запорожская ТЭС. Однако в ДТЭК также понятия не имеют, что это за стройка вблизи их станции на оккупированной территории, к которой у них нет доступа.

Кроме того, «Новости Донбасса» поговорили с представителем энергетической отрасли Украины, знакомым с инфраструктурой обеих станций. На правах анонимности он высказал предположение, что россияне строят линию электропередач. Так они пытаются подключить Запорожскую АЭС, которая на данный момент не генерирует электроэнергию, к магистрали и подавать электричество через ТЭС на оккупированные территории. С технической стороны это вполне возможно, подчеркивает собеседник «НД». Однако ему пока не ясно, как оккупанты хотят заставить работать атомные реакторы, когда уровень воды в Днепре очень низок, а охлаждения из ставка не хватит для нормальной работы станции.

Отметим, что в конце ноября прошлого года российская госкорпорация «Росатом», котора контролирует Запорожскую АЭС, пообещала создать резервный источник энергоснабжения атомной электростанции.

Электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые практически одновременно отключались из-за массированных ударов РФ по электростанциям Украины осенью-зимой 2022 года. Из-за этого энергоснабжение ЗАЭС не раз переводилось на аварийные дизельные генераторы, работа которых зависит от запасов топлива.

В «Росатоме» отмечали, что эту проблему можно решить, восстановив высоковольтное распределительное устройство рядом с Запорожской ТЭС, разрушенное в результате обстрелов. Возможно, начатая российскими захватчиками масштабная стройка — это и есть заявленное «Росатомом» создание резервного источника энергоснабжения ЗАЭС.

В начале октября этого года глава «Росатома» Алексей Лихачев допустил, что работа Запорожской АЭС может быть восстановлена в 2024 году.

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты, искать возможности по переводу этого объекта в разряд действующего», — сказал Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, сейчас на Запорожской АЭС все стабильно, блоки находятся в режиме «остановов».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков. В ходе широкомасштабного вторжения России в Украину, станция была оккупирована российскими войсками, которые разместили там тяжелую военную технику и вооруженных солдат. Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Смотрите также:

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Запорожская область запорожская АЭС Энергодар Запорожская ТЭС
Прочее
Война Электроснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:23
Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС
17:39
«ДНР»: Из-за обстрела в Ясиноватой горит подстанция, часть города без света
15:40
Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат
13:52
В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов
12:50
Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский
11:45
В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА
09:50
Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»
08:58
Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
08:02
СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк
07:40
Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе
00:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 ноября
21:02
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
20:35
Оккупанты завезли педагогов русского языка и истории на захваченную Луганщину — ЦНС
19:59
В оккупированном Мариуполе военные РФ убили своего командира из-за издевательств — Генштаб
18:12
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за сброса боеприпаса пострадал ребенок
16:30
Украинские электростанции смогут вырабатывать лишь треть от довоенных объемов — СМИ
15:49
Во многих домах оккупированного Мариуполя отсутствует свет и вода — горсовет
13:50
Россия и Китай планируют построить подводный тоннель в Крым — СМИ
12:27
Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА
все новости
20:23
Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС
17:39
«ДНР»: Из-за обстрела в Ясиноватой горит подстанция, часть города без света
17:02
Украина получит боевые корабли — Владимир Зеленский
15:40
Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат
14:59
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев
13:52
В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов
12:50
Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский
11:45
В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА
10:29
Тотальная слежка: РФ хочет контролировать все системы видеонаблюдения в стране
09:50
Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»
08:58
Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
08:02
СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк
07:40
Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе
00:33
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 ноября
23:45
Переговорная позиция Украины очень плохая: Арахамия рассказал о переговорах с РФ
23:12
Войска РФ ударили по Днепропетровщине, есть разрушения
23:00
Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев
22:42
Зеленский встретился с президентом Латвии в Киеве: обсудили оборонную поддержку для Украины
22:29
Вадим Тишушко, «прославившийся» в 2013 году нападением на журналистов, сейчас на фронте
все новости
ВИДЕО
Стройка вблизи Запорожских АЭС и ТЭС. Фото: Новости Донбасса Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС
25 ноября, 20:23
Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев
24 ноября, 23:00
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ► Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
24 ноября, 21:02
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ► Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
24 ноября, 09:18
Военный спас флаг «Шахтера» в Авдеевке. Кадр из видео Военный ВСУ спас флаг «Шахтера» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода
23 ноября, 21:12
Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк Полиция эвакуировала еще двух женщин: как живет Торецк
23 ноября, 20:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама