РФ ночью атаковала Украину: ППО сбила 8 «шахедов»

Сегодня ночью, 26 ноября, российская армия в очередной раз обстреляла Украину. В Воздушных сила ВСУ рассказали, что ППО сбила 8 российских целей.



«В ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 9-ю ударными БпЛА типа «Shahed»», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 8 вражеских беспилотников «Shahed-131/136».



Напомним, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне покрывают «шахеды» карбоном или перекрашивают их в черный цвет, чтобы украинской противовоздушной обороне было труднее их сбивать.