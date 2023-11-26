В четырех регионов РФ сбили 9 дронов: есть пострадавший и повреждения

Сегодня утром, 26 ноября, в некоторых регионах работала система ППО. В министерстве обороны РФ сообщили, об очередной атаки беспилотников.



В ведомстве отметили, что это была якобы попытка Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



«Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — говорится в сообщении.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал атаку.



«Один из них (сбитых беспилотников), потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — написал он.



Напомним, 26 ноября российская армия в очередной раз обстреляла Украину. В Воздушных сила ВСУ рассказали, что ППО сбила 8 российских целей.