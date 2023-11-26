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В Донецкой и Запорожской областях оккупанты обстреляли пожарные части

26 ноября 2023, 15:19

В Донецкой и Запорожской областях оккупанты обстреляли пожарные части

Россияне нанесли удары по двум спасательным подразделениям ГСЧС. Фото: пресс-служба Россияне нанесли удары по двум спасательным подразделениям ГСЧС. Фото: пресс-служба

Российские оккупанты обстреляли два спасательных подразделения ГСЧС в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Враг не перестает прибегать к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Сегодня в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

Известно, что никто из спасателей не пострадал. Повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.

Напомним, 25 ноября российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще один — травмирован. 

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