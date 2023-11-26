В Донецкой и Запорожской областях оккупанты обстреляли пожарные части

Российские оккупанты обстреляли два спасательных подразделения ГСЧС в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Враг не перестает прибегать к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Сегодня в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях», — говорится в сообщении.
Известно, что никто из спасателей не пострадал. Повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.
Напомним, 25 ноября российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще один — травмирован.