В Донецкой и Запорожской областях оккупанты обстреляли пожарные части

Россияне нанесли удары по двум спасательным подразделениям ГСЧС. Фото: пресс-служба

Российские оккупанты обстреляли два спасательных подразделения ГСЧС в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Враг не перестает прибегать к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Сегодня в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях», — говорится в сообщении.



Известно, что никто из спасателей не пострадал. Повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.



Напомним, 25 ноября российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области, еще один — травмирован.