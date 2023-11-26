За неделю ВСУ ликвидировали 6260 оккупантов

ВСУ за неделю, с 20 по 26 ноября, ликвидировали 6260 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожил 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
Отмечается, что общие боевые потери противника 20-26.11 ориентировочно составили:
«Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ракеты и 146 БпЛА», - говорится в сообщении.
Напомним, 26 ноября в некоторых регионах работала система ППО. В министерстве обороны РФ сообщили, об очередной атаки беспилотников.