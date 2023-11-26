За неделю ВСУ ликвидировали 6260 оккупантов

ВСУ за неделю, с 20 по 26 ноября, ликвидировали 6260 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожил 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.



Отмечается, что общие боевые потери противника 20-26.11 ориентировочно составили:

личного состава 6260 человек ликвидировано,

танков - 78 ед,

боевых бронированных машин - 113 ед,

артиллерийских систем - 130 ед,

РСЗО - 9 ед,

средств ПВО - 9 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 146,

крылатых ракет – 2,

автомобильной техники и автоцистерн - 168 ед,

специальной техники - 17.

«Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ракеты и 146 БпЛА», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября в некоторых регионах работала система ППО. В министерстве обороны РФ сообщили, об очередной атаки беспилотников.