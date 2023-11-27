Часть Покровска осталась без света из-за непогоды

Сегодня, 27 ноября, в Покровске Донецкой области аварийное отключение электроэнергии, обесточены дома на 39 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
В настоящее время обесточены:
- ул. Зеленая
- ул. Северная
- ул. Леонтовича
- ул. О. Береста
- ул. Тюленина
- ул. Солнечная
- пров. Полтавский
- ул. Веселая
- ул. Народная
- ул. В. Стуса
- ул. Тополина
- ул. Карпатский
- ул. Задорожная
- пров. Транспортный
- ул. Чайковского
- пров. Даниила Галицкого
- ул. Кутузова
- ул. Нахимова
- ул. Леонтовича
- ул. Металлургов
- ул. Дачная
- ул. Молодежная
- ул. Б.Ступки
- ул. Мичурина
- ул. Локомотивная
- ул. Кантемирова
- ул. М.Драгоманова
- ул. Д.Яворницкого
- ул. М.Железняка
- ул. Гастело
- ул. М.Петренко
- ул. Харьковская
- ул. П.Дорошенко
- ул. П.Калнышевского
- ул. Филатова
- ул. Свободы
- ул. Невского
- ул. Кошевого
- ул. Защитников Украины
«Ремонтная бригада уже работает над устранением последствий аварий. После завершения работ электроснабжение будет возобновлено», — говорится в сообщении.
Напомним, продолжающийся с прошлой ночи шторм доставил множество проблем жителям Дружковки, Краматорска, Константиновки и Славянска.