Часть Покровска осталась без света из-за непогоды

Сегодня, 27 ноября, в Покровске Донецкой области аварийное отключение электроэнергии, обесточены дома на 39 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В настоящее время обесточены:

ул. Зеленая ул. Северная ул. Леонтовича ул. О. Береста ул. Тюленина ул. Солнечная пров. Полтавский ул. Веселая ул. Народная ул. В. Стуса ул. Тополина ул. Карпатский ул. Задорожная пров. Транспортный ул. Чайковского пров. Даниила Галицкого ул. Кутузова ул. Нахимова ул. Леонтовича ул. Металлургов ул. Дачная ул. Молодежная ул. Б.Ступки ул. Мичурина ул. Локомотивная ул. Кантемирова ул. М.Драгоманова ул. Д.Яворницкого ул. М.Железняка ул. Гастело ул. М.Петренко ул. Харьковская ул. П.Дорошенко ул. П.Калнышевского ул. Филатова ул. Свободы ул. Невского ул. Кошевого ул. Защитников Украины

«Ремонтная бригада уже работает над устранением последствий аварий. После завершения работ электроснабжение будет возобновлено», — говорится в сообщении.



Напомним, продолжающийся с прошлой ночи шторм доставил множество проблем жителям Дружковки, Краматорска, Константиновки и Славянска.