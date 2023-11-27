Военные ССО с помощью HIMARS поразили САУ оккупантов

На Купянском направлении украинские военнослужащие Сил специальных операций ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что операторы 3-го полка ССО обнаружили установку россиян.



«Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны. Как результат — минус одна артиллерийская установка у противника», — говорится в сообщении.



Напомним, ВСУ за неделю, с 20 по 26 ноября, ликвидировали 6260 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожил 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.