Власти Покровска отказались от новогодних массовых мероприятий





В Покровске Донецкой области местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, вместо празднования и развлечений в важный период для страны главный фокус будет направлен на поддержку Вооруженных Сил Украины и тех, кто пострадал в результате вооруженной агрессии России.





«Хочу отметить, что устраивать празднование в такое время неправильно, и по отношению к нашим ребятам, к бойцам, и к раненым и тем жителям Покровской громады, которые потеряли в этой войне своих родных и близких. Хотел бы поблагодарить все силы сопротивления, Вооруженные Силы Украины. Будем праздновать дома, в кругу родных и близких, без массовых гуляний и празднований», — отметил он.





Добряк добавил, что в этом году не будет установлена рождественская елка.