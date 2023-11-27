Власти Покровска отказались от новогодних массовых мероприятий
В Покровске отказались устанавливать елку. Фото: пресс-служба Покровской ГВА
В Покровске Донецкой области местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, вместо празднования и развлечений в важный период для страны главный фокус будет направлен на поддержку Вооруженных Сил Украины и тех, кто пострадал в результате вооруженной агрессии России.
«Хочу отметить, что устраивать празднование в такое время неправильно, и по отношению к нашим ребятам, к бойцам, и к раненым и тем жителям Покровской громады, которые потеряли в этой войне своих родных и близких. Хотел бы поблагодарить все силы сопротивления, Вооруженные Силы Украины. Будем праздновать дома, в кругу родных и близких, без массовых гуляний и празднований», — отметил он.
Добряк добавил, что в этом году не будет установлена рождественская елка.
Напомним, на центральной площади Славянска Донецкой области в этом году установят новогоднюю елку.
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