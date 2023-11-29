Удар ВСУ уничтожил высокопоставленных чиновников армии РФ на Херсонщине — ЦНС

В результате удара ВСУ ликвидированы высокопоставленные чиновники российской армии на оккупированной Херсонщине. Фото: ЦНС

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с российскими военными чиновниками в захваченном селе в Херсонской области во время совещания. Ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).



«Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.



Напомним, 28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал «прилет» по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города.