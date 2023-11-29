ВСУ ударили по зданию с россиянами в Херсонской области: ликвидированы высокопоставленные чиновники

ВСУ ударили по зданию, где совещались оккупанты. Фото: Сопротивление

Украинские военнослужащие 28 ноября атаковали здание в оккупированном селе Херсонской области. Известно, что в момент удара проходило совещание захватчиков. Об этом сообщили в Telegram-канале «Сопративление».



«Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области», — говорится в сообщении.



В результате удара погибли 5 высокопоставленных должностных лиц армии РФ.



В свою очередь издание ASTRA, погибли 4 сотрудников оккупационной полиции, ещё 17 пострадали.



Отмечается, что большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России. Так, 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность «оперативника». 36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева, которая работала «старшим следователем», приехала из Астрахани.



Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции «старшим дознавателем». Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя. Пострадавшая «начальник следственного отделения» 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, также, как и ее коллега Елена Голодяева, приехала из Астрахани.



В то же время среди пострадавших есть предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации.



46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность «заместителя начальника отдела». Ее коллега младший лейтенант полиции 29-летний Николай Трубчанов закончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной полиции россиян мужчина согласился работать в качестве «оперативника».