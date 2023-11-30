Ракетный удар по Новоградовке: количество погибших возросло

Оккупанты ударили по Новоградовке. Фото: Новости Донбасса

В результате сегодняшнего ракетного обстрела по городу Новоградовка Покровского района Донецкой области под завалами обнаружили тело еще одного погибшего. На данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«По состоянию на 16:00 спасатели изъяли еще одно тело мужчины на месте вражеского обстрела Новогродовки», — говорится в сообщении.

На данный момент известно о двух погибших. В полиции уточнили, что второй погибший — 55-летний мужчина.

Есть вероятность, что под завалами находится семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летняя девочка.

В настоящее время разобрано 153 тонны строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются.



Напомним, российские оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.