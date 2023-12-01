В российских беспилотниках обнаружили SIM-карту украинского оператора мобильной связи — ISW

В беспилотниках, которые Россия запускает по территории Украины, была найдена SIM-карта украинского оператора. Об этом сообщили Институт изучения войны (ISW) и «Киевстар» в Twitter.

По предварительным данным, РФ использует SIM-карты оператора «Киевстар».

Это позволяет россиянам использовать мобильную сеть оператора для отслеживания местонахождения беспилотника, а также для изменения траектории его полета.

В компании также отреагировали на распространенную информацию. Там заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы «сделать невозможным повторение ситуации в будущем».