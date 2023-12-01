Потери РФ на фронте превысили 330 000 тысяч человек

Общие боевые потери в оккупационных войсках РФ ориентировочно составили более 330 040 личного состава. Об этом свидетельствует отчет Генерального штаба ВСУ.



Согласно данным Генштаба, армия страны-оккупанта лишь за прошедшие сутки потеряла 1280 человек. В добавок к живой силе, украинские защитники уничтожили 13 танков и 32 единицы боевых бронированных машин россиян.



Захватчики также не смогут больше воспользоваться 22 артиллерийскими системами, двумя РСЗО, двумя системами ПВО и 38 единицами автомобильной техники и автоцистерн.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российские оккупационные войска не оставляют попытки окружить Авдеевку, атакуя город при поддержке с воздуха, противник понес большие потери в живой силе.



