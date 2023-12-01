Ракетный удар по Новоградовке: аварийные работы продолжаются, под завалами ищут людей

Спасатели вторые сутки проводят аварийно-спасательные работы на месте ракетного обстрела по Новоградовке Донецкой области. Под завалами могут находиться люди, среди них – ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«По состоянию на 13:00 1 декабря разобрано 410 тонн строительных конструкций разрушенного дома. Пока известно о 2-х погибших», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, под завалами может находиться еще 3 человека, в том числе ребенок.



В ведомстве отметили, что на месте происшествия психологи ГСЧС оказывают психологическую помощь пострадавшим.



Напомним, оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.



Армия РФ выпустила шесть ракет. Однако в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.