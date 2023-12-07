В РФ при взлете загорелся двигатель самолета

В Бурятии (РФ), в городе Улан-Удэ, произошло возгорание самолета во время взлета. Самолет Ту-204 должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу (Китай). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Как отмечается, через несколько минут после взлета, у борта Ту-204 загорелся левый двигатель.



Пилоты доложили в аэропорт, после чего произвели сброс топлива и начали посадку.



«Все службы аэропорта были приведены в готовность. В итоге борт благополучно приземлился в 8:30 по местному времени», — говорится в сообщении.



В результате инцидента пострадавших нет.



Напомним, россияне утверждают, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу во временно оккупированном Крыму утром 5 декабря.