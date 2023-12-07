Армия РФ обстреляла авиационными бомбами Торецк: есть раненый

В четверг, 7 декабря 16:26 военные РФ обстреляли бомбами Торецк в Донецкой области. Об этом Суспильному сообщила спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.

В результате обстрела ранения получил мужчина.

«В результате попадания одного из средств поражения по предприятию получил осколочное ранение 31-летний работник. Его доставили в медицинское учреждение. Также повреждено учебное заведени», — рассказала спикер.

Также в прокуратуре добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).