Верховная Рада досрочно прекратила полномочия трех народных депутатов

Верховная Рада Украины, в пятницу 8 декабря, досрочно прекратила полномочия трех народных депутатов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Досрочно прекратили полномочия Максима Ефимова из фракции «Восстановление». Ефимов был мажоритарщиком, поэтому его место будет свободно до завершения военного положения. Это же касается и Дмитрия Шпенова, написавшего заявление о сложении полномочий», — написал нардеп.

В частности, Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Виталия Данилова из фракции "Батькивщина". Вместо него в парламент пройдет Михаил Соколов, следующий в списке.