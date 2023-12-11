Жители Краматорска продолжают мусорить в укрытиях — горсовет

Мусор в укритии Фото: Краматорский городской совет/Fecebook

Краматорцы продолжают сорить в укрытиях, несмотря на установку в них урны. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

В горсовете обьяснили, что после того как, некоторые жители стали сорить в мобыльных укратиях, из-за постоянных инцидентов КП "ДРУАС" установило в каждом укрытии урну. Однако это совсем не решило проблему.

«Донести мусор до урны, для некоторых жителей нашего города, превратился в игру Форт Буаяр. С задачей, к сожалению, справились не все. Краматорское продолжаются работы по уборке укрытий согласно заключенному договору, однако сложившаяся ситуация не может не вызывать беспокойства. Уважаемые лавочники, будьте добры, не сорите там, где живете. А бросив окурок мимо свалки, не забудьте похрюкать...», — добавили в горсовете.