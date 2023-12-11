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Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 декабря

11 декабря 2023, 23:12

Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 декабря

Политика

ЦИК России утвердила проведение «выборов» президента на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины на 17 марта 2024 года.

От простого бизнесмена в Славянске до потенциального доверенного лица Владимира Путина на предстоящих выборах. Такой путь прошел Артем Жога, который стал героем всех новостей после того, как лидер Кремля с подачи Жоги объявил о своем намерении баллотироваться на очередной срок. Если бы Жога не был одним из главных боевиков на Донбассе, его карьерой можно было бы гордиться. Кто такой Артем Жога и почему именно его выбрали для объявления Путина — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Общество

По словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, с 2022 года в армию РФ призвали десятки тысяч жителей полуострова.

С 1 января россияне хотят запретить движение автомобильного транспорта с украинскими номерами по оккупированным территориям, сообщили в Луганской областной государственной администрации. Хотя год назад жителям так называемой «ЛНР» установили соответствующий срок до 2026-го. А с января 2024-го при замене номерных знаков необходимо было дополнительно застраховать авто.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе - вспышка коронавирусной инфекции.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранен один человек, повреждены три жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

Новости Донбасса в видеоформате:

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