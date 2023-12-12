В Харькове в лифте сгорел человек: причины трагедии

В Харькове из-за возгорания лифта в девятиэтажке погиб человек. Фото: ГСЧС

В Харькове из-за возгорания лифта в девятиэтажном доме погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.



«Событие произошло в 05:24 12 декабря в жилом 9-этажном доме по ул. Сергея Грицевца. Горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв. Тело человека находилось внутри горящего лифта», — говорится в сообщении.



Как стало известно, из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали 10 жителей.



Ликвидация пожара произошла в 06:55.



Как отметил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, предварительно, непохоже на то, что причиной возгорания стала техническая неисправность лифта.



«По некоторым признакам нужно скорее говорить о том, что эпицентр пожара был именно в кабине. Был ли это умышленный поджог криминального характера, или неосторожное обращение с огнем - надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие», — написал он в соцсети.



Напомним, во временно оккупированном Донецке произошел пожар 9 декабря. Известно о смерти местного жителя.