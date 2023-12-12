Армия РФ дважды обстреляла Курахово, более 10 домов разрушены в Торецке

Российская армия за минувшие сутки, 11 декабря, продолжала атаковать населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов повреждены жилые дома в Курахово, Торецке и Пивничном, однако нет ни пострадавших, ни погибших. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала», — отметил он.



По его информации, на Донецком направлении россияне дважды обстреляли Курахово: в зоне поражения промзона и частный сектор.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 12 домов: 10 в Торецке и 2 в Пивничном. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Соледарской громаде под обстрелами Миньковка 1 и Раздоловка.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады, 5 раз обстреляна Лиманская громада.

Напомним, российские военные в очередной раз атаковали центр Херсона с оккупированной территории 12 декабря. Известно, что один местный житель травмирован.