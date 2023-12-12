Война в Украине будет иметь последствия для многих поколений: ООН опубликовал доклад о ситуации в Украине

Полномасштабная война в Украине будет иметь долгосрочные последствия для многих поколений. За период с августа по ноябрь в Украине 576 человек погибли, а 1864 получили ранения. Об этом сообщили в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).



«Влияние продолжающихся нападений на гражданские объекты, нарушений прав человека и страданий гражданского населения, свидетелями которых мы сегодня являемся, будет ощущаться на протяжении многих поколений. Практически каждая сфера общественной жизни, от образования и здравоохранения до экономики и социальной сплоченности, испытала на себе пагубные последствия войны, которая причиняет долговременный ущерб социальной, экономической и политической структуре Украины», — глава Миссии УВКПЧ в Украине Даниель Белль.



Как отмечается, с августа по ноябрь 2023 года погибли 576 украинцев, а 1864 — травмировались. Более половины жертв, а именно 86%, проживают на территориях, которые находятся под контролем Украины. В частности, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Запорожская области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число жертв среди гражданских лиц уменьшилось благодаря эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов и эффективной работе украинских систем противовоздушной обороны.



В докладе указано, что значительная степень физического разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих объектов и сооружений зерновой инфраструктуры, а также загрязнение минами будут иметь долговременные негативные последствия для функционирования страны.



Более того, РФ на временно оккупированных регионах Украины принудительно внедряет правовую, политическую и административную системы, тем самым нарушая международное право. А именно, проводит «выборы», а также отправляет украинских мужчин на войну.



УВКПЧ призывает Российскую Федерацию обеспечить незамедлительное возвращение всех депортированных и перемещенных лиц, в том числе детей и лиц с инвалидностью, на территорию Украины.



Напомним, в Дружковке открыли Центр психосоциальной помощи семьям с детьми — Пространство, дружественное ребенку.