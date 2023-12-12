Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 декабря

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор 22-летнему водителю 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрию Шалару. Украинского пленного приговорили к пожизненному заключению.



Общество



Российский корреспондент пропагандистского телеканала «Россия 1» Сергей Зенин в очередной раз нарушил стандарты журналистики. Во время своего сюжета помог солдату российских войск донести пулемет на передовой.



Более 100 тысяч абонентов оккупированной Луганской области остались без электроснабжения в результате непогоды.



Боевые действия



Украинским военным удалось отбить у оккупантов один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области, который был оккупирован в 2014 году.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранены два человека, повреждены семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.



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