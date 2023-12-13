Фильм «20 дней в Мариуполе» вошел в десятку лучших документальных фильмов 2023 года по версии издания о кино Indiewire.

Издание опубликовало список лучших фильмов 2023 года. Украинская лента «20 дней в Мариуполе» заняла третье место в категории документалистики.

В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.

О фильме «20 дней в Мариуполе»

Это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также приняли участие фотограф Евгений Малолетка и медийница Василиса Степаненко. За это все трое получили Пулитцеровскую премию.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США «Санденс» - там фильм получил приз зрительских симпатий.

В сентябре 2023 года комитет премии «Оскар" принял решение, что именно «20 дней в Мариуполе» будут представлять Украину среди претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Кроме этого фильм номинировали на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов «Cinema Eye Awards», а также на Шевченковскую премию 2024 года.